T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Eyüpsultan'da yol çöktü, otomobil içine düştü

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN'da yol çöktü, park halindeki bir otomobil ise oluşan 2 metrelik çukura düştü

25 Eylül 2018 12:44

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN\'da yol çöktü, park halindeki bir otomobil ise oluşan 2 metrelik çukura düştü. Olay sabah saatlerinde Topçular Mahallesi Topçular Caddesi ile Muhtar Celil Kulaksız Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan su borusu patladı. Patlayan borudan sızan su zemini yumuşatarak yolun çökmesine neden oldu. Park halindeki bir otomobil ise oluşan yaklaşık 2 metrelik çukura düştü. Sabah işe gitmek için evinden çıkan otomobil sahibi ise durumu görerek yetkililere haber verdi. Olay yerine polis ve çekici ekibi sevk edildi. Çukura düşen araç çekici yardımıyla çıkarıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper KORKMAZDHA EYÜPSULTANOlayTopçular Mahallesi Topçular CaddesiMuhtar Celil Kulaksız SokakEdinilenPatlayanParkSabah
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24