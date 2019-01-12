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(Görüntülü) Eyüpsultan'da kullanılmayan bir traktör fabrikasında yangın çıktı

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN'da kullanılmayan bir traktör fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

12 Ocak 2019 00:27

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN\'da kullanılmayan bir traktör fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, 19.00 sıralarında Topçular Mahallesi, Edirnekapı Rami Caddesi üzerinde bulunan bir traktör fabrikasında meydana geldi. Kullanılmayan 2 katlı traktör fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler fabrikanın bir bölümünde yayılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri, fabrikanın yanan bölümüne müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken, fabrikada  hasar meydana geldi. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor. 

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