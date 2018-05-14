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(Görüntülü) Eyüpsultan Ramazan Ayına hazır

İSTANBUL,(DHA)- EYÜPSULTAN Belediyesi Ramazan Ayı hazırlıklarını tamamladı

14 Mayıs 2018 16:14

İSTANBUL,(DHA)- EYÜPSULTAN Belediyesi Ramazan Ayı hazırlıklarını tamamladı. Her gün binlerce vatandaşın akınına uğrayan Eyüpsultan Camii, Ramazan hazırlıkları kapsamında Kabe kokulu gül suyuyla yıkandı. Başkan Remzi Aydın, hazırlıkları yerinde inceledi. Eyüpsultan Camii, Ramazan ayı boyunca gül suyu ile temizlenmeye devam edecek. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ise hazırlık çalışmalarını yerinden takip etti. Ramazan’ın manevi atmosferini Eyüpsultan’da yaşamak isteyen vatandaşlar da Eyüp Belediyesi tarafından hazırlanan bir birinden anlamlı etkinliklerde bir araya gelecek. “İLÇEMİZDE 120’DEN FAZLA CAMİ TEMİZLENDİ” Ramazan hazırlıklarını hakkında bilgi veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Eyüpsultan Belediyesi olarak her yıl Ramazan Ayını hazırlıklı bir şekilde karşılıyoruz. Bugünden itibaren Eyüpsultan Merkez Cami’mizin her tarafı gül suyuyla yıkandı. Aynı zamanda ilçemizde 120’den fazla cami de temizlendi ve Ramazan’a hazır hale getirildi. Ramazan Ayı boyunca meydanda yaklaşık 250 civarında personelimiz tam zamanlı olarak görev yapacak” ifadelerini kullandı. “ÇOCUK İFTARLARIMIZI MEYDANDA YAPACAĞIZ” Remzi Aydın ayrıca,”Diyanet Televizyonumuz Ramazan Ayı boyunca Eyüpsultan Meydanı’nda yayın yapacak. Çocuk iftarlarımızı bu sene de meydanda yapacağız. Özellikle ikindiden sahura kadar devam etmek üzere yaklaşık 7 ayrı noktada kadınlara, gençlere, çocuklara ve toplumun her kesiminden insanlarımıza söyleşiler, sergiler, sohbetler, atölye çalışmaları gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecektir” dedi.

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