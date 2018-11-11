(Görüntülü) Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde eylem hazırlığındayken yakalanan Fas uyruklu DEAŞ\'lı terörist tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda eylem hazırlığı yaptığı belirtilen Fas uyruklu DEAŞ’lı terörist ile beraberindeki 1 şüpheliyi Tarsus’ta saklandıkları yerde yakaladı. Emniyetteki sorgularının ardından Mersin Adliyesi\'nde hakim karşısına çıkarılan adı açıklanmayan şüphelilerden Fas uyruklu DEAŞ üyesi tutuklandı, diğeri ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.