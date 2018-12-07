(Görüntülü) Expo'nun 1.2 milyar dolarlık katkısı olacak

Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)Kahramanmaraş\'ın merkez Onikişubat İlçe Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023\'ün şehre 1.2 milyar dolarlık bir ekonomik katkı sağlayacağını söyledi. Olimpiyatlar ve dünya kupasından sonra en büyük uluslararası organizasyon olan Expo, Türkiye\'de Antalya\'dan sonra 2023\'te Kahramanmaraş\'ta gerçekleştirilecek. 23 Nisan-31 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Expo\'yu alan ilk ilçe belediyesi olarak da tarihe geçen Onikişubat Belediyesi\'ne iyi niyet ziyaretleri, Almanya Antalya Konsolosu Wolfgang Wessel ile başladı. Wessel\'i makamında ağırlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, proje hakkında bilgi verip videosunu izlettirdi. Ziyaretin sonunda değerlendirmelerde bulunan Konsolos Wolfgang Wessel, Kahramanmaraş\'a dün akşam geldiğini ve şehrin potansiyelinden, endüstriyel alt yapısından çok etkilendiğini söyledi. Expo projesini de çok beğendiğini ifade eden Wessel, Projeden çok etkilendim. Başlangıç seviyesinde olmasına rağmen çok etkileyici, alanı güzel bir proje dedi. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise konsolosun ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederken, Expo 2023\'ün şehre çok önemli katkıları olacağını söyledi. Mahçiçek, Bizim öngörülerimize göre 2 milyon civarında hem yurt dışından, hem yurt içinden insanlarımız gelecek. Kahramanmaraş\'a bir dünya kenti olgusu getirecek Expo 2023. hepimiz biliyoruz ki Kahramanmaraş\'ın tanıtımında eksiğimiz var. O tanıtımımızdaki eksiğimizi, turizmimizdeki eksiğimizi, ekonomik alandaki gelişmişliğimizi çok önemli ölçüde etkileyecek çok devasa bir proje, muhteşem bir proje. İnşallah bunları göreceğiz bunların getirdiklerini zaman içerisinde. Düşünün ki bir proje bir memlekete 1 milyar 200 milyon dolar civarında bir ekonomik katkı sağlayacak. Böyle büyük projeler inşallah bizi uluslararası alanda ok daha iyi noktalara taşıyacak diye düşünüyorum diye konuştu. Ziyaretin sonunda Mahçiçek, Wessel\'e el işi Maraş oyma sandığı hediye etti.