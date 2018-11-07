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(Görüntülü) Evlerin kapılarını zorlayan kadınlar güvenlik kamerasına yakalandı

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniköy mahallesinde meydana gelen olayda hırsızlık yapmak için mahallenin sokaklarında gezerek evlerin kapılarını zorlayan 3 kadın bir evin güvenlik kameralarına yakalandı

07 Kasım 2018 14:00

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA\'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniköy mahallesinde meydana gelen olayda hırsızlık yapmak için mahallenin sokaklarında gezerek evlerin kapılarını zorlayan 3 kadın bir evin güvenlik kameralarına yakalandı. Kadınların, evlerin girişindeki çiçeklik ve paspasların altına bakarak evlerin anahtarını aramaları da kameralarca görüntülendi. İnegöl?ün kırsal Yeniköy mahallesine gelen 3 kadın, mahallenin sokaklarında gezerek gözlerine kestirdiği boş evleri tespit etmeye başladılar. Evlerden birinin kapı girişine gelen kadınlardan birinin gözcülük yaptığı olayda diğer kadın, evin girişindeki çiçeklik ve kapı girişindeki paspasın altını kontrol ederek, kapı anahtarını aradı. Kadınların hırsızlık girişimleri bir evin güvenlik kameralarına saniye saniye görüntülendi.

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