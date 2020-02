(Görüntülü) Evkur Yeni Malatyaspor'da çalışmalar başladı

Taha AYHANMALATYA, (DHA) -

EVKUR Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Nurettin Soykan Tesisleri\'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, hafif tempolu koşunun ardından pas çalışması yaptı. Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Akhisarspor müsabakasının üstünde bir müsabaka olduğunu kaydederek, şöyle dedi

İlk yarıyı bugün yine izledim. 45 dakikasını ilk yarı baskılı oynadık. Hatta 2-0 öne de geçebilirdik. İkinci yarıda da pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Baskılı oynamamıza rağmen istediğimiz 3 puanı alamadık. Kaybettiğimiz 2 puan var. Rakibin zaten bizi ikinci bölgede karşılayacağını biliyorduk. Uzun yolculuktan gelmişlerdi. Fazla tempo yapmayacaklarını düşündük ve nitekim ilk yarı o şekilde geçti. Biz daha baskılı oynamak istedik. Rakip iyi kapanınca onu aşmakta biraz zorlandık. Golümüzü bulduktan sonra aslında 2\'nci golü bulmamız gerekirdi. Aslında hiç pozisyon olmadan yine bireysel hatadan dolayı yediğimiz 1 gol var. Bazen futbolda bu oluyor. Golü atamadığın zaman 1 gol yediğinizde beraberlik oluyor, ondan sonra 2\'nci golü bulmakta zaten zorlanıyorsunuz. Çünkü rakip zaten iyi defans yapıyor, kapanmaya çalışıyor. Akhisar\'da şu an bulunduğu konumdan daha iyi bir takım. Bunu görmemiz lazım. Yeterince kaliteli futbolcuları var. Biz önümüzdeki sürece baktığımızda veya hangi süreçten bugün geldiğimiz sürece bakmamız lazım. Şikayetçi olmamız lazım çünkü iyi bir durumdayız, 6\'ncı sıradayız. Evet kazanmış olsaydık Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte 24 puanda olacaktık ama önümüzde 3 maçımız daha var. O 3 maçtan maksimum ne alabiliyorsak alıp ilk yarıyı şu an bulunduğumuz ilk 5-6\'nın içerisine olursak iyi bir pozisyon almış olacağız ikinci yarı için. Yapacağımız birkaç transferle ikinci yarıda herkesin bildiği gibi daha zor, daha çetin geçecek. O yüzden bir kaç transferle futbolcu almamız şart. Daha iyi yerlere ve daha iyi noktada bitirmek istiyoruz.

Bulut, 5-0\'lık Trabzonspor galibiyetinden sonra rehavetin olduğunu belirterek, şunları söyledi

Biraz ayaklarımız yerden kesildi ama her zaman ben futbolcularıma söylüyorum; 5-0 kazanabilirsiniz lig bitmiş değil. O yüzden ayaklarımızı yere basıp yoluma devam etmemiz gerekiyor. 3 maç üst üste almak tamam, güzel bir şey moral motivasyon olarak çok güzel bir şey ama bunun devamı gelmesi lazım. O yüzden Kasımpaşa karşısında neler yapabileceğimizi ve ne hatalar yaptığımızı gördük. Önümüzdeki maçlarda bunun olmaması için antrenmanlarda daha iyi çalışmamız lazım. Bireysel hatalarımızı daha asgariye düşürmemiz lazım. Çünkü bireysel hatalardan gerçekten bu sene bayağı sorun yaşadık. Konya maçı olsun, Ankaragücü\'ne karşı maçımız olsun kaybettiğimiz puanlar var. O yüzden bireysel futbolcularımız konusunda daha fazla üzerinde durup onları daha iyi duruma getirmemiz gerekiyor.

Bulut, şu an 22 puanda olduklarını, kendine göre 26 puanda olması gerektiğini ifade eden Bulut, Kupa ve ligde rotasyon olacak bundan sonra zaten. Az olan veya oynamayan futbolcularımıza daha çok şans vereceğiz. Alt yapıdan genç arkadaşlarımız var. Profesyonel olan, olmayan katkıda olacak. Onlara da ilerleyen dakikalarda şans vermeye çalışacağız. Tabii ki kupada da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. O yüzden burada avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. Çünkü ikinci maçı suni çimde oynayacağız. Suni çimde antrenman yapmıyoruz, oynamıyoruz. Burada bizim suni çimimiz var, orada 1-2 gün antrenman yapmış olacağız. Kupada sonuna kadar gitmeye çalışacağız şeklinde konuştu.

Takımdaki sakatlıkları değerlendiren Bulut, Donalt, 3 haftadır oynamadı ama Donalt sahada olduğunda oyunumla beraber topun kalma süresi daha da iyi oluyor. Yüzde 70 topa sahip olursunuz, maçı 1-0 kaybedersiniz. Bunun çok örnekleri var. Bunu ben geçen seneden de hatırlatabilirim, bu seneden de. Her zaman topa sahip olmak maçı kazanacağın anlamına gelmiyor. Yüzde 30 topa sahip olursunuz maç kazanırsın. Söylediğim gibi örnekleri çok var. Onları dile getirmeme gerek yok diye konuştu.