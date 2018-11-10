(Görüntülü) Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde Trabzonspor\'u 5-0 mağlup etti.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut, bugün Trabzonspor karşısında mükemmel bir performansla maçı 5-0 kazanmasını bildiklerini ifade ederek, \"5-0\'lık bir galibiyet bekliyor muydunuz\' diye sorarsanız evet, beklemiyordum. Daha zor olacağını düşünüyordum ama futbolcularım ilk saniyeden 95\'inci dakikaya kadar iyi konsantre oldular, yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Bundan önceki maçlarda o yakaladığımız pozisyonları o kadar iyi değerlendiremiyorduk. Bu maçta yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. İkinci yarı sahaya çıktığımızda baskılı oynadık, rakibi kalemize yaklaştırmamaya çalıştık. Bunu ikinci yarıda çok iyi yaptık. Rakip 2-0\'dan sonra birkaç pozisyonla 1 gol daha atabilirdi ama kalecimiz Fabien, mükemmel bir performans gösterdi. Futbolcularımı kutluyorum\" şeklinde konuştu.



Fikstürü değerlendiren Bulut, \"Şu an sıralamaya baktığımızda; 1 maç fazlayız, 2\'nci sıradayız. Tabii bu çok mutluluk verici ama önemli olan sezon sonunda nerede olacağınız. Bizim hedefimiz halen ilk 10\'un içinde olmak, olabilmek. Hatta daha iyisini yapabiliyorsak tabii ki daha iyisini yapmaya çalışacağız\" dedi.



Bir gazetecinin \'Fenerbahçe\'den teknik direktörlük için gelen teklif iddiaları var\' demeci üzerine Bulut, \"Ben şu anda Malatyaspor\'un hocasıyım. Burada hedeflerimiz var. O hedefleri başarmak istiyoruz. O yüzden inşallah sezon sonuna kadar en iyi şekilde götürmeye çalışacağız\" yanıtını verdi.



TRABZONSPOR CEPHESİ



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydederek, şunları söyledi: \"Böyle bir skorla maçı kaybedince üzüntüm daha da artıyor. İlk yarı içeriye 2-0 girdik ama oyun olarak baktığımızda bizi ümitlendiren bir oyun vardı. Bulduğumuz pozisyonlar var. İkinci yarıda sahaya çıkarken maçı çevirebileceğimiz umuduyla çıktık ama ikinci yarının hemen başında yediğimiz 2 tane gol bizi oyun olarak da, moral olarak da geriye itti. Tabii ki kabul edilebilecek bir skor değil, çok ağır bir skor. Evet, futbolun içerisinde, sporun içerisinde her şey var ama bizim tarzımızdaki takımların kolay kolay hazmedilebileceği bir sonuç değil. Onun için çok üzgünüm camiamız adına, gönül verenler adına çok üzgünüm.\"