(Görüntülü) Evini bastığı kadının komşusunu öldürdü, bir cinayeti daha itiraf etti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Orhan Gökçek (32), evini bastığı kadının yardım istediği komşusu Ufuk Akhan\'ı (35), 7 bıçak darbesiyle öldürdü. Davranış bozukluğu tedavisi gören Gökçek sorgusunda, 2014 yılında sokakta bıçaklanan Hüseyin Ekemen\'i de kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.



Merkez Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi\'nde oturan Zeliha Ü., davranış bozukluğu tedavisi gördüğü öne sürülen Orhan Gökçek\'e, \"Oğlumla arkadaşlık yapma\" dedi. Buna sinirlenen Orhan Gökçek, bugün saat 03.30 sıralarında Zeliha Ü.\'nün evini bastı. Gökçek\'in defalarca zile basması üzerine paniğe kapılan Zeliha Ü. ve çocukları, komşuları Ufuk Akhan\'dan yardım istedi. Fabrika işçisi Ufuk Akhan da tüfeğini alarak aşağıya indi.



7 YERİNDEN BIÇAKLADI



İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Alkollü olduğu belirtilen Orhan Gökçek, cebinden çıkardığı bıçakla Ufuk Akhan\'ı 7 yerinden bıçakladı. Kalbine de bıçak darbesi alan Ufuk Akhan için mahalle sakinleri, ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekibi Ufuk Akhan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Eşinin bir hafta önce hamile olduğunu öğrenen Ufuk Akhan\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.



FAİLİ MEÇHUL CİNAYETİ İTİRAF ETTİ



Olay sonrası evine giden Orhan Gökçek polis tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Orhan Gökçek\'in, 2014 yılında aynı mahallede bıçakla öldürülen Hüseyin Ekemen\'in de katil zanlısı olduğu ortaya çıktı. Gökçek, Ekemen\'i tanımadığını, adını basından duyduğunu, olay gecesi sokakta otururken karşılaştığını, sarhoş olduğunu, kendisine bıçak çekerek telefonunu istediğini, bu sırada cebinden çıkardığı bıçakla öldürdüğünü itiraf etti.



Orhan Gökçek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.