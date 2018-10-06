(Görüntülü) Evinden erzak alan teröristleri bildirmeyen imam açığa alındı

Muhammet KAÇAR/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN\'un Alucra ilçesi Aydınyayla köyüne gelen PKK\'lı 2 terörist, iddiaya göre, tehdit ettiği imam H.K.\'nin evinden erzak aldı. Olay, köyde gönüllü koruculuk da yapan imamın oğlu A.K.\'nin 12 gün sonra ihbarı ile ortaya çıktı. Olayı, güvenlik güçlerine bildirmediği gerekçesiyle hakkında yasal işlem başlatılan imam H.K., açığa alındı. Bölgeye sevk edilen Jandarma Komanda Özel Asayiş timleri, teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.



Giresun\'un Yağlıdere ilçesi kırsalında, geçen 14 Eylül\'de, PKK\'lı 1 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan kaçan 2 teröristi yakalamak için bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor. Güvenlik güçlerinin izlerini sürdüğü teröristlerin, Alucra ilçesi Aydınyayla köyüne geldiği belirlendi. Köye gelen 2 terörist, iddiaya göre, tehdit ettiği imam H.K.\'nin evinden erzak aldı. Ardından kırsala kaçan teröristlerin farklı zamanlarda birkaç kez daha köye gelerek H.K.\'nin evinden erzak aldığı öne sürüldü. Olay, imamın oğlu A.K.\'nin 12 gün sonra ihbarı ile ortaya çıktı. Gönüllü köy korucusu da olan imam H.K. hakkında, olayı güvenlik güçlerine bildirmediği için yasal işlem başlatıldı. İmam H.K., açığa alındı.



Güvenlik güçleri, bölgedeki teröristlerin görülmesi ya da alınan duyumların anında kendilerine bildirilmesi yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.



OPERASYONLAR SÜRÜYOR



Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonlar kapsamında, İçişleri Bakanlığı\'nın Aranan Teröristler Listesi Kırmızı Kategori\'de başına 4 milyon lira ödül konulan \'Zeynel\' kod adlı terörist Mehmet Yakışır ile yine aynı kategoride yer alan \'Türk Tarık\' kod adlı terörist Barış Öner etkisiz hale getirilmişti. Terör örgütünün sözde \'Karadeniz Açılım Grubu\'ndaki sözde \'lider kadro\'larının etkisiz hale getirilmesinin ardından ağır darbe alan ve dağılan örgütün geride kalan unsurlarının etkisiz hale getirilmesi için Jandarma Komanda Özel Asayiş Komutanlığı\'na bağlı timler operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Timler, ormanlık, eğimli alanda zorlu arazi koşullarında, terörist grubu etkisiz hale getirmek için operasyonlarla iz sürüyor.



SON TEKNOLOJİK SİLAHLAR KULLANILIYOR



Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesindeki timler, operasyona çıktıkları arazide, en son teknoloji yerli silah ve mühimmat ile askeri malzemeleri kullanıyor. Türkiye\'nin ilk keskin nişancı tüfeği \'Bora-12\' ile Türk yapımı silahlı zırhlı personel taşıyıcı \'Ejder\' kullanan askerler, dağ, taş, dere, tepe demeden araziyi didik didik tarıyor. Operasyonlarda, insansız hava aracı (İHA) ile ATAK ve Kobra tipi askeri helikopterler de kullanılıyor. Güvenlik güçlerinin, kaçış bölgelerini kontrol altına aldığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.



