(Görüntülü) Evinde yangın çıkan kadın, karşı komşuya sığınıp, kurtuldu

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde astım, şeker ve tansiyon hastası Memnune Aksoy\'un (65) yalnız oturduğu evde yangın çıktı. Apartman boşluğunu duman kaplaması nedeniyle inemeyen Aksoy, karşı komşuya sığındı. Yangının söndürülmesinin ardından, dumandan etkilenen kadın hastaneye götürüldü.



Olay, Pazarcı Mahallesi Gemi Yakası mevkisinde astım, şeker ve tansiyon hastası olduğu belirtilen Memnune Aksoy\'un tek başına oturduğu, 3 katlı binanın üst katındaki dairede saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Evin mutfak bölümünden sızan dumanı gören Aksoy, içeri girdiğinde alev ve dumanların arasında kaldı. Memnune Aksoy, kendi imkanlarıyla evden çıkarak karşı dairedeki komşusuna sığındı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



SAĞLIK GÖREVLİLERİ APARTMANA GİREMEDİ



Kısa sürede alevler büyüyüp tüm mutfağı sararken, apartmanın merdiven boşluğunun dumanla kaplanması nedeniyle Memnune Aksoy ve sığındığı dairedeki komşuları inemedi. Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle apartmana giremeyen sağlık ekipleri de yangının söndürülmesini beklemek zorunda kaldı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmasının yapıldığı evin mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi.



YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKTEN SONRA ÇIKARILDI



Sağlık ekipleri alevlerin söndürülmesi sonrası apartmana girerek Memnune Aksoy\'a müdahale etti. Dumandan etkilenen Aksoy, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Memnune Aksoy\'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



\'EVDEN ÇIKARAK KOMŞUYA SIĞINDIM\'



Memnune Aksoy, sağlık ekipleri eşliğinde ambulansa bindirilirken, \"Bir patırtı gürültü oldu, yangın olduğunu görünce evden çıkarak karşı komşuya sığındım\" dedi.



Yangının buzdolabının prizindeki kısa devreden kaynaklandığı ihtimali değerlendirilirken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.

