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(Görüntülü) Evinde aşırı dozda uyuşturucudan öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, evli ve 2 çocuk babası N

17 Kasım 2018 21:40

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, evli ve 2 çocuk babası N.T. (37), evinde ölü bulundu. Otopside, N.T.\'nin aşırı dozda uyuşturucu sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çakmak Mahallesi\'nde meydana geldi. Eşi ve çocukları kent dışında olan N.T.\'den haber alamayan annesi, oğlunun evine gitti. İçeri giren anne, oğlunun odada hareketsiz halde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde N.T.\'nin öldüğü belirlendi. Polisin incelemesinin ardından N.T.\'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopside N.T.\'nin aşırı dozda uyuşturucu sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bir süre uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için tedavi gördüğü öğrenilen N.T.\'nin cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
 

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