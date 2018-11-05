(Görüntülü) Evin çatısına araba girdi

Dinçer AKBİRDERİNCE(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde bir evin çatısına araba girdi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay Derince Çınarlı Mahallesi Günbatımı Sokak üzerinde meydana geldi. Dün gece saat 23.30 sıralarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SY 6460 plakalı hafif ticari araç, Günbatımı Sokak üzerinde kontrolden çıkarak kot farkı nedeniyle yolun altında kalan İbrahim Adalı\'ya ait tek katlı evin çatısından içeri girdi. Aracın girdiği evde yaşayan Gürkan Adalı, olay sırasında şans eseri başka odada olması sebebiyle kıl payı kurtuldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü mahalle sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edilirken, olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması vatandaşları rahatlattı.

Kaza sırasında evde olmadıklarını söyleyen Solmaz Adalı, Dün gece saat 11 gibi, biz oğluma misafirliğe gitmiştik. Benim 22 yaşında bir oğlum daha var. O evde, çekyatta uyuyordu. Oradan kalkmış, içeride yeni yapılan odaya gitmiş. Gürültüye bir çıkıyor ki, araba odanın kapısında duruyor. Adam da alkollü ya da arabanın kapısını açmış kaçıyor. Çocuk, tabi uyku sarhoşu olduğu için, şaşırmış. Beyaz, kır saçlı bir adam evin içinden kaçıyor. Peşinden seslenip koşmuş. O durmayınca burada komşuyla birlikte yakalamış. Polis aldı adamı. Arabanın plakası var, arabanın evrakları var. Hepsi bunun içinde zaten. Önceki seferde de bir kız, fren yerine burada gaza basmış. Uçmuş. O öbür odaya uçmuştu. Bu da şimdi salona uçtu dedi.

Olayı telefonla öğrendiklerini söyleyen İbrahim Adalı ise, Biz misafirliğe gitmiştik. Eve araba uçtu diye telefon geldi. Hemen koştuk geldik. Şok olduk. Diyecek bir şey yok. Yaptırmaya imkanımız da yok. Artık nasıl olacak bilmiyorum. Daha önce belediyemizin imkanlarıyla yaptırdık.. Şimdi ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çocuk evdeydi. O da şoka girdi zaten arabayı evde görünce. İyi ki ne şoföre bir şey oldu, ne de bize bir şey oldu. Can kaybı olmadı. Ondan memnunuz ama buna bir önlem alınması gerekiyor şeklinde konuştu.