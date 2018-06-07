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(Görüntülü) Eve yıldırım düştü, yangın çıktı

Nabi YAZICI- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dün gece yağmur sırasında bir eve yıldırım düştü

07 Haziran 2018 16:42

Nabi YAZICI- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde dün gece yağmur sırasında bir eve yıldırım düştü. Odanın pencere camını parçalayarak zemine isabet eden yıldırım nedeniyle yangın çıktı, mobilyalar kullanılmaz hale geldi. Dün gece yoğun yağış sırasında, Körfez\'e bağlı Güney Mahallesi Damla Sokak\'ta bir binanın üçüncü katındaki dairede oturan Benli Ailesi\'ne ait evin odasına yıldırım düştü. Odanın pencere camını parçalayarak zemine isabet eden yıldırım, dairenin zemininde çukur oluşturarak mobilyaların yanmasına neden oldu. Evde bulunan Ercan Benli ve eşi Nurcan Benli ile çocukları Ali Eren ve Hayrünnisa odada başlayan yangına su dökerek müdahale etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürerek, evde gerekli kontrolleri yaptı. Olay anında büyük korku yaşadıklarını söyleyen Ercan Benli, \"Aşırı derecede bir ses oldu burada. Patlama sesi gibiydi. Yıldırım direkt evin içine düştü. Biz sese uyandık. Daha sonra alevlerin yükseldiğini gördük. Koltuklarımız, halılarımız yandı. Tavana kadar alevler çıkmıştı. Dışarıya vuruyordu alevler. İtfaiyeyi aradık. Onlar gelmeden önce biz müdahalemizi yapmıştık. Sürekli su atıyorduk\" dedi.

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