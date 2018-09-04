(Görüntülü) Eve giren yılanı itfaiyeciler yakaladı

Sinan KABATEPE EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakika süren çalışmasının ardından yakalanarak doğaya bırakıldı. Ereğli Yaraşlı Yörük Köyü\'nde yaşayan İsmail Saygı\'ya ait eve yılan girdi. Evdeki yılanı kendi imkanları ile çıkarmaya çalışanlar başarılı olamayınca Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne haber verdi. Eve gelen itfaiye erleri, yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından yılanı yakalayarak çuvala koydu. Çuval içinde evden çıkarılan yılan yeniden doğaya salındı.