(Görüntülü) Eve giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı

Burak Alper KUŞ / YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Yatağan ilçesindeki bir eve giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekibinin bir saatlik çalışmasıyla yakalandı. Yılanı zarar vermeden yakalayan ekip, ardından doğaya saldı. Bozarmut Mahallesi\'nde yaşayan Şener Çatalcam, dün öğle saatlerinde evine giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki bir yılanı görünce itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, yaklaşık bir saat süren çalışmayla yılanı bulunduğu yerden çıkartarak, yakaladı. Yılan daha sonra doğaya bırakıldı. Yılanın \'boz yılan\' türünde ve zehirsiz olduğu belirtildi. Çatalcam Ailesi, yılanın, 3 aylık bebekleri için aldıkları süte geldiğini sandıklarını belirtti.