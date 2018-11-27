(Görüntülü) EV SATIŞI SIRASINDA İMZALADIĞI SENET BAŞINA DERT AÇTI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki evini satmak isteyen Cem Öztekin, kendisini komiser olarak tanıtıp pazarlık yapan U.B.\'ye güvenmeyip satıştan vazgeçti, ancak bu sırada

alıcının emlak vergisi ile DASK için ödediği 2 bin 200 TL paraya karşılık senet imzalayınca, yaşamadığı olumsuzluk kalmadı. İddiaya göre, U.B. yeni bir senet düzenleyip imzayı taklit ettikten sonra icra için işleme koydurdu. Yaşananlardan habersiz olan Cem Öztekin, sahibi olduğu iki eve haciz konulduğunu öğrenince hukuk mücadelesi başlattı.

Emekli olan Cem Öztekin, Bodrum\'da bulunan evlerinden bir tanesi ile teknesini satmak için internet üzerinden ilan verdi. Kendisini İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli komiser olarak tanıtan U.B., pazarlık yaptığı Öztekin\'in teknesini, 26 bin TL\'ye satın aldı. U.B., ardından Cem Öztekin\'in evini de almak istediğini söyledi. İkili arasında yaşanan pazarlık sonrasında Öztekin, 350 bin TL istediği evini 320 bin TL\'ye satmayı kabul etti. Bu gelişme üzerine banka kredisi işlemleri için İstanbul\'a giden U.B., sonrasında para yerine senet karşılığı evi almak isteyince, Öztekin satıştan vazgeçti. U.B. de evin emlak vergisi ile DASK sigortası için ödediği 2 bin 200 TL parayı geri istedi. Nakit ödeme yapamayan Cem Öztekin, senet imzalamak zorunda kaldı.

BİR YIL SONRA İKİ EVİNE HACİZ KONULDU

Aradan bir yıl geçtikten sonra iki evine haciz konulduğuyla ilgili tabligatı alan Cem Öztekin, büyük şok yaşadı. İcra dairesine başvuran Öztekin, icraya konulan senet üzerinde yaptığı incelemede, imzanın kendisine ait olmadığını ve taklit edildiğini anladı. Bu gelişme üzerine hukuk mücadelesi başlatan Cem Öztekin, hem imzanın kendisine ait olmadığını hem de 250 bin TL gibi bir borcunun bulunmadığını belirterek, karşı dava açtı. Ayrıca U.B. hakkında da dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

TEK UMUDU İMZANIN KENDİSİNE AİT OLMADINININ BELİRLENMESİ

Yaşadıkları karşısında hayatının altüst olduğunu anlatan Cem Öztekin, adli süreçteki gelişmeleri beklediğini ifade etti. Cem Öztekin, Geçen yıl teknemi alıp peşin para ödeyen U.B., daha sonra evimi de almak istedi. Güvenmem içinde kendisini komiser olarak tanıttı. Ancak, önce banka kredisi çekeceğini söyleyip, ardından evi senetle almak isteyince, elbette inanmadım ve satıştan vazgeçtim. Kendisi evimin emlak vergisi ile DASK sigortasını ödemişti. Ben de yanımda nakit para olmadığı için, U.B.\'nin önerisiyle senet imzaladım. Ancak sonrasında buradaki imzamı kopyalayıp 250 bin TL\'lik bir başka senet düzenlemiş ve icra takibi başlatmış. Şimdi adli süreç devam ediyor. Ben eminim ama tek beklentim imzanın sahte olduğunun bilirkişilerce tespit edilmesi. Yoksa tüm birikimimi bu kişilere kaptıracağım dedi.