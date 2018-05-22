(Görüntülü) Ev hanımlarından dolgu bebek kursuna yoğun ilgi

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) NİĞDE Belediye Başkanlığı tarafından ev hanımlarına yönelik açılan \'Dolgu Bebek Kursu\' ile kadınlar el işi becerilerini keşfediyor. Niğde Belediyesi tarafından mahallelerde oluşturulmaya başlanan semt konakları ile vatandaşların daha sosyal bir ortamda vakit geçirmelerinin amaçlanırken, İnönü Mahallesi Semt Konağı\'nda başlatılan Dolgu Bebek Kursu ile kadınlar el işi becerilerini keşfediyor. Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan tarafından başlatılan kurslarla, yeteneklerini keşfederek topluma faydalı birer birey ve sosyal hayata dahil olmaları adına ev hanımlarına yönelik açılan çeşitli kurslarda eğitimler sürerken, kadınlar geçtiğimiz hafta başladıkları kursta, el becerileriyle yaptıkları bebekleri tamamladı. Kurslarda güzel vakitler geçirdiklerini anlatan kursiyerler, ürettikleri ürünleri çocuklarına hediye olarak bırakacaklarını kaydetti.