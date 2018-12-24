T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Ev alev alev yandı; aile yakınlarının yanına yerleşti

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyünde 7 kişilik ailenin evi yangında kullanılamaz hale geldi

24 Aralık 2018 18:42

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyünde 7 kişilik ailenin evi yangında kullanılamaz hale geldi. İlçe merkezi yakınındaki Onbaşılar köyü Çamdalı mezrasında yaşayan ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan İskender Tekin’e ait 2 katlı evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının ardından komşular hemen yardıma koştu. İlk etapta çevredeki kar kütleleri ve su kovalardıyla müdahale edilen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak ev ve içindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. 5 çocukları ile evsiz kalan Tekin çifti, yakınlarını yanına yerleşti. Aile kendilerine yardım edilmesini istedi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar KAPLANYÜKSEKOVA Hakkari DHA HAKKARİ YüksekovaOnbaşılarTekineAncakTekinAileYangının
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24