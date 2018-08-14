(Görüntülü) Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden "stokçu" uyarısı

Gülseli KENARLI - İbrahim MAŞE / İstanbul DHA - İSTANBUL Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, \"Piyasada eski bir alışkanlığın, kanunen de suç olan stokçuluğun başladığına dair tespitlerimiz var. Kimi işletmeler ve toptancılar son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmaları fırsat bilerek ürünlerini satmamakta ve haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır\" dedi.



İSTESOB, \"Ekonomik Saldırılara Karşı Devletimizin Yanındayız\" başlıklı basın toplantısı düzenledi. Odanın, Bakırköy\'de bulunan merkezinde düzenlenen toplantıda İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz konuştu.





\"ÜLKEMİZ EKONOMİK SALDIRILARIYLA KARŞI KARŞIYADIR\"



Faik Yılmaz, \"Bildiğiniz gibi son günlerde ülkemiz Batı\'nın ekonomik saldırılarıyla karşı karşıyadır. Dolar üzerinden ekonomimize vurmak isteyen güç odakları, 15 Temmuz\'da denedikleri ama başaramadıkları darbe girişimini ekonomi aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bizler bu noktada esnaf ve sanatkarlar olarak \'Her şeyin farkındayız, devletimizin yanındayız\' demek için buraya geldik. Her alanda atılım gerçekleştiren devletimizin, yerli ve milli ekonomi yaratmak için verdiği bu sancılı süreçte yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Türkiye, OECD ülkeleri arasında her yıl en hızlı büyüyen ikinci ülke konumundadır. İhracatımız her yıl rekor seviyede artmaktadır. Bunun yanında esnaf ve sanatkarımızın yararlandığı krediler rekor seviye ulaşmış, işini büyütmek isteyen esnafa her türlü kredi imkanı sunulmaktadır. Tüm ekonomik göstergeler, dolarda yaşanan artışın suni ve gerçekçi olmadığını ortaya koymaktadır. Apaçık şekilde Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyada söz sahibi konuma gelen ülkemizin bu yükselişi, Batı çevrelerini rahatsız etmektedir. Bu sebeple, bunu durdurmak için kirli oyunlara başvurmaktadırlar. Ama daha önce olduğu gibi milletimizin sarsılmaz birlikteliği ile bu sorunları aşacağımıza yürekten inanıyoruz. Devletimiz de gerekli bütün önlemleri alarak bu saldırıları bertaraf edecek güçtedir. Tabi burada Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın da belirttiği gibi sanayicinin de tüccarın da elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu sorunlar sadece devlete havale edilerek çözülemez. Piyasada eski bir alışkanlığın, kanunen de suç olan stokçuluğun başladığına dair tespitlerimiz var. Kimi işletmeler ve toptancılar son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmaları fırsat bilerek ürünlerini satmamakta ve haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır. Buradan, ülkemizde yaşanan saldırılar karşısında bu tür yollara tevessül eden kişi ve kurumları uyarıyoruz. Gün birlik olma günü, her zamankinden daha fazla üretme ve kenetlenme günüdür. Ülkenin zor günlerinde elde edilecek hiçbir kazanç, ülkemize verilmek istenen zarardan kıymetli olamaz\" dedi.





UNDA YÜZDE 50 FİYAT ARTIŞI



Yılmaz, temel gıda maddelerindeki stokçuluğa dikkat çekerek, \"Unda yüzde 50\'ye yakın zam artışı var. Susamda, çörek otunda yağda hepsinde artış var. Biz bunları 80 öncesinde yaşadık. Tespit yapıyoruz, stokçuluk yapan firmaları bağlı oldukları kuruluşlara şikayet edeceğiz. Gerekirse bakanımıza da şikayet edeceğiz. Tekstilde var stokçuluk. Onları yediyorlar ama pazarları takip ediyoruz. Şu anda yapılanlar suçtur. Çünkü yasal olan bir şey yok\" diye konuştu. \"Ulaşım sektöründe herkes zam bekliyor\" diyen Yılmaz, pazarlar konusunda ise \"O kilolarca alışveriş dönemi bitti. Herkes yiyebileceği kadar ürün alıyor. Biraz da bu ekonomik alarak tasarrufa yönlendirdi\" diye konuştu.