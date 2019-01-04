(Görüntülü) Esnaf ve çocukların kızak keyfi

Nejdet YILMAZ İSPİR ERZURUM,(DHA) Erzurum\'un İspir ilçesinde lapa lapa yağan kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kızaklarını alarak ilçe merkezinde kaymaya başladı. Çocukları işyerlerinden izleyen esnaf daha fazla dayanamayarak onlara eşlik etti. İlçeye uzun bir aradan sonra yağan karın keyfini çocuklarla birlikte esnafta çıkardı. Doğal piste dönüşen Hükümet Caddesine kızaklarını alarak gelen çocuklara kısa sürede esnaf de eşlik etti. Kızaklara binerek konvoy oluşturan zaman zaman konrollerini kaybedip birbirleri ile ya da yol kenarına park eden araçlara çarpmaları sonucu kahkahalarla gülmeye başladılar. Yağan kara aldırış etmeden saatlerce kızağın tadını çıkaran esnaf Semih Sayın, Yağan kar yolu doğal piste çevirdi. Bunu fırsat bilen çocuklarda evlerindeki kızakları getirip kaymaya başladı. Biz esnaflar da onları izliyorduk sonra onların bu eğlencesine ortak olduk. Bir anda çocukluğumuza döndük. Çocuklar sayesinde iyi bir stres attık diye konuştu.