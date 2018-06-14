(Görüntülü) Eskişehirspor'da Halil Ünal yeniden başkan seçildi

Halil Ünal: \"Önümüzdeki sezon hedef şampiyonluk\"



Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,(DHA)



Eskişehirspor\'un yapılan olağanüstü kongresinde Halil Ünal yeniden kulüp başkanı oldu.



Eskişehirspor\'un geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için bugüne ertelenen olağan mali genel kurul ve olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Divan başkanlığını Aydın Begiter\'in üstlendiği genel kurul toplantısında konuşan Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, kulübün 149 milyon lira borcu olduğunu belirtti.



Önümüzdeki sezon hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Ünal, \"Biz 4 ay önce bu kulübü aldığımızda 186 milyon ve artı vergi dairesi borcu vardı. Bulunduğunuz ligde yıllık gelir 8 milyon 400 bin liradır. Yıllık ödeyeceğiniz faiz 8 milyon liradır. Bunun çıkış yolu ligde şampiyon olmaktır. Para bir üst ligdedir. Kulübün güç birliğine ihtiyacı var. Hep beraber olacağız, hepimiz bir araya geleceğiz. Gerekli kaynaklar yaratılacak, şampiyonluğa oynayacak hedefli bir kadro kurulacak. Hedefsiz bir Eskişehirspor, düşersiniz. Düştünüz bittiniz. Verilen sözler yerine gelirse bu takım şampiyon olur. İddialı bir kadro kuracağız. Transfere hemen başlayacağız. Altyapıya önem vereceğiz. Herkes işin ucundan bir tutsun, tutalım. Hepsini bizim üzerimize yıkmanın da bir anlamı yok. Bu cenazeye yalnız kalkmıyor. Bunu kaldıracaksak herkes ucundan tutacak. Herkes bu işe bir katkı sağlarsa 100 bin paso lig hedefi koyarsak, zaten şuanda 70 bin paso ligimiz var. Çok iyi yetenekli kardeşlerimiz var elimizde. İyi oyuncular bularak çıkartalım bu takımı\" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Halil Ünal\'ın hazırladığı tek liste ile seçimlere gidildi. Ünal\'ın yeniden başkan olduğu Eskişehirspor Kulübü\'nün yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Gültekin Güvensoy, İsmail Hakkı Gül, Gürdal Abacı, Ayhan Can, İlhan Arslan, Murat Ilgaz, Murat Kayha, Mustafa Polat, Hasan Tuç, Nuh Kıyaklı, Altan Begiter, Alperen Odabaşı, Harun Adıgüzel ve Mete Yılmaz.