(Görüntülü) Eskişehirspor'da bekleyiş sürüyor

Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,(DHA)





Spor Toto 1\'inci Lig\'de maddi sıkıntılar nedeniyle futbolcularının lisanslarını tescil edemeyen ve transfer yasağını kaldıramayan Eskişehirspor\'da bekleyiş sürüyor. Taraftarlar ve futbolcular tesislerde bir araya gelerek işadamlarını ve kentin ileri gelenlerini desteğe çağırdı.



Eskişehirsporlu çok sayıda taraftar akşam saatlerinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri\'nde toplandı. Lisansları tescil edilmeyen futbolcuların da katılımı ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, \"Eskişehirspor artık kapanma noktasına geldi. Bizler, lisansı çıkmayan ama bizimle birlikte olan futbolcularımız ile tesislerde bekliyoruz. Bizler bu mücadeleden asla vazgeçmiyoruz, çünkü \'toprağa düşene kadar\' dedik. Buradaki futbolcu kardeşlerimizin birçoğu arabasını, cebindeki parasını alacaklı olanlara gönderdi. Onlar halen mücadele ediyor, fakat şehirden hiçbir ses yok. Tüm belediye başkanlarımızı, milletvekillerimizi, siyasileri, odaları, sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri şu an Eskişehirspor tesislerine bekliyoruz. Bakın görüyorsunuz bütün futbolcularımız ve kardeşlerimiz burada bekliyorlar ama siz yoksunuz. Siz yoksanız zaten Eskişehirspor kapanmaya mahkum. Bir an önce buraya gelin, kapanacaksak da birlikte kapatalım. Kapalı kapılar arkasında durmaktan vazgeçin, yüreğimize gelin bir su serpin bari. Bakın burada saat 24.00\'e kadar vaktimiz var. Gelin, kapanacaksa beraber kapatalım\" dedi.



HAKAN ASLANTAŞ: \"LÜTFEN BİZE YARDIMCI OLSUNLAR\"



Lisansı tescil olmayan futbolculardan Hakan Aslantaş\'ın otomobilini satarak kulübe destek olduğu belirtildi. Hakan Aslantaş yaptığı konuşmada, \"Gelsinler ve bize destek çıksınlar. Alacaklı olan futbolcu arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum. Bizim de başka kulüplerden alacağımız oldu. Biz her zaman kulüplere ve oyuncularına yardımcı olmak için her şeyi yaptık. Lütfen bize yardımcı olsunlar ve paraları gitmesin. Çünkü bir 3 saat sonra belki hiç bir şey alamayacaklar. Bunlar herhalde bu durumun tam farkına varamadı. \'nasıl olsa açılacak\' düşüncesinde gibi gözüküyorlar. Ben böyle bir şeyin olmadığını da söyleyeyim. Belki inanırlar. Lütfen bize yardımcı olsunlar\" şeklinde konuştu.



Futbolculardan Sezgin Coşkun da Eskişehirsporlu ileri gelenleri kulübe desteğe çağırdı.



Yapılan konuşmaların ardından Eskişehirsporlu taraftarlar ile futbolcular tesislerde beklemeye başladı.