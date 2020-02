(Görüntülü) Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ünal: "Kulübü kapattırmayıp ayakta tutacağız"

ESKİŞEHİR,(DHA)-



ESKİŞEHİRSPOR Kulübü Başkanı Halil Ünal, yeni bir icra kurulu oluşturduklarını belirterek, \"Bu kulübü kapattırmayıp ayakta tutacağız. Ocak ayına kadar yeni transferlerimizin lisanslarını tescil etme mücadelesine bugünden itibaren başlamış bulunmaktayız\" dedi.



Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenledi. Eskişehirspor\'un sorunlarının 3 yıldır devam ettiğini belirten Başkan Halil Ünal, Süper Lig\'den 1\'inci Lig\'e geriledikleri gündün bu yana sıkıntılarının olduğunu ifade etti.



Başkan Halil Ünal, \"Ancak bu sıkıntıdan kurtulmanın şekli bulunduğumuz ligde yaşamak ve Süper Lig\'e çıkmaktan geçiyor. Onun için de şahsım, arkadaşlarım, yönetim kurulumuz, icra kurulumuz, büyük taraftarımız elinden gelen bütün mücadeleyi verecektir. Son zamanlarda ülkenin ekonomisindeki bir darboğazdan da bahsetmek de lazım. O da tabii kulübü olumsuz etkiliyor. Malum bizim sponsora ihtiyacımız var, reklama ihtiyacımız var, kombine bilet satmamız lazım, özellikle VIP loca satmamız lazım\" diye konuştu.



\"DÖVİZ ARTIŞI BORCU ARTIRIYOR\"



Dövizdeki artışın yabancı futbolculara olan borçların artışına neden olduğunu belirten Halil Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:



\"Döviz kurların artışı özellikle geçmişten gelen yabancı dosyaların birçoğunun Euro bazında olması borcumuzu artırıyor. Buna rağmen tasarruf tedbirlerini elden bırakmıyoruz. Bildiğiniz gibi alt yapıdaki genç kardeşlerimizle bulunduğumuz 1\'inci Lig\'de mücadele veriyoruz. Tabii ki layık olduğumuz yer Süper Lig ve orada mücadele edebilecek çok üst düzey bir kadroyu da oluşturduk. Her dakika maç oynamaya hazırlar. Ama malum lisanslarını tescil edemedik. Gerekçesi mali konulardı. Çok mücadele verdik ama onu başaramadık. Ocak ayındaki ara transfer devresinde bunu başarabilmemiz mümkün görünüyor. Hangi şartlarda mümkün? Bize geçmişte imzayı vermeyen, yani 31 Ağustos gecesi on ikiye kadar beklediğimiz o alamadığımız ibranameleri vermemeleri gerekçesiyle oynatamadık, yani borçları yatırmamız gerekiyordu. O kadar yüklü bir meblağı bulmamız da mümkün olmadı.\"



\"VİCDAN MUHASEBESİ YAPIYORLARDIR\"



Sezon başında, stadyum ve takım isim hakkı gibi birçok projeyi hayata geçiremediklerini söyleyen Halil Ünal, \"Bunlar hala elimizde duruyor. Bir gün gelecek o stadyumun isim hakkı da, bu takımın isim hakkı da muhakkak ki bir alıcı bulacak. Fakat bize sezon başında yeni yaptığımız transferlerin lisans tesciline onay vermeyenler, kulübümüzde alacağı olan teknik ekip ve futbolcu kardeşlerimizin çok mutlu olduklarını düşünmüyorum. Onlar da bir vicdan muhasebesi yapıyorlar, onlarda vicdanen fevkalade rahatsızlar. Onun için bu devreye çok daha olumlu yaklaşacaklarını umuyorum. Çünkü Eskişehirspor büyük bir camia. Herkes bu kulüpten ekmek yedi, bu kulüp yaşadığı müddetçe kimsenin bir lirası da kalmaz. Ancak kulübü yaşatabilmenin de şartları var. O şartların yerine gelebilmesi adına bugün bir icra kurulu oluşturduk. Gece gündüz koşacak, kulübün ihtiyaçlarını, personel maaşlarından iaşesine, elektrik parasından doğalgaz arasına varıncaya kadar her şeyiyle ilgilenecekler. Artık alt yapıyı deplasmana götürmekte bile zorlanır haldeyiz\" diye konuştu.



\"81 BİN 250 LİRA TOPLANDI\"



Hazırladıkları \" 26\'da 26 \" adlı projenin sona erdiğini belirten Halil Ünal, \" Projede biriken paramız 81 bin 250 Türk Lirası\'dır. Bir kuruşu ellenmemiştir, banka hesabında durmaktadır. Kulübü yaşatabilmek için icra kurulundaki arkadaşlarımız büyük bir mücadele verecekler. İnşallah insanlar sağduyulu yaklaşırlar. Bu kulübü kapattırmayıp ayakta tutacağız. Ocak ayına kadar yeni transferlerimizin lisanslarını tescil etme mücadelesine bugünden itibaren başlamış bulunmaktayız\" dedi.



\"SAMET AYBABA\'YA TEŞEKKÜR ETTİ\"



Eskişehirspor\'un eski teknik direktörü Samet Ayabba\'ya teşekkür eden kulüp Başkanı Ünal şöyle konuştu:



\"Bugün yeni transferlerimizin oynamasında ilk adımı atan değerli eski hocamız Samet Aybaba\'ya ve alt yapı hocamız Güven Sabaz\'a da teşekkür ediyorum. Bu iki arkadaşımız \'devre arası lisansı tescil edin\' yazılarını kulübüme vermiş bulunmaktalar. Bunun arkasından benimle birlikte koşturacak bir ekiple, yönetimdeki bir iki arkadaşımla birlikte biz de İstanbul\'a karargahı kurup önümüzdeki haftadan itibaren bu yazıların tamamını, Ocak ayını beklemeden almak durumundayız. Yapmış olduğumuz transferler bize moral olacak. Taraftarlarımıza yeni bir enerji, yeni bir sinerji doğuracak ve bu kulübü hep birlikte düzlüğe çıkaracağız. Aksi takdirde gördüğünüz gibi şu an olduğu gibi çok zor durumlar her geçen gün artarak devam eder. Eğer her başarının temelinde birlik ve beraberlik yattığına inanıyorsak, o birlik beraberliği gösterirsek bu günleri de aşabiliriz. Aksi takdirde kulübümüz yok olur.\"



\"HEM ONLARIN PARASI, HEM KULÜBÜMÜZ BATMASIN\"



Eskişehirspor\'un büyük bir camia olduğunu ifade eden Halil Ünal, \"Eksi teknik ekip ve futbolcu kardeşlerimizin sağduyulu olmasını rica ediyoruz. Hem onların parası batmasın, hem bizim kulübümüz batmasın. Zamanla paraları ödenecektir ama bugün için öyle bir imkan söz konusu değil. Kimse alacağından vazgeçmeyecek, sadece bize bu oyuncuları oynatma yazısını vermelerini bekliyoruz. Hepsinden ayrı ayrı rica edeceğiz, teker teker de görüşeceğiz. İnşallah bunu da sağduyulu yaklaşımla başarırız\" dedi.



\"STADYUM İSİM HAKKI İÇİN CUMHURBAŞKANIMIZLA GÖRÜŞÜLÜYOR\"



Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, \"Stadyum isim hakkı konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşülüyor, Sayın Firuzhan Kanatlı ve Eti ile biliyorsunuz bir flört halindeyiz ama neticelenmedi\" dedi.



Ünal, kulüpten alacağı bulunan 2 eski futbolcunun isteği zaman Eskişehirspor\'un 6 puanlarını sildirebileceklerini ancak bu yola gitmediklerini kendileri ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Halil Ünal\'ın açıklamaları