(Görüntülü) Eskişehirspor kongreye gidiyor

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)





Halil Ünal, yapacakları yönetim kurulu toplantısında genel kurul kararı alacaklarını açıkladı. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri\'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Transfer yasağını kaldıramadıkları için alt yapıdan gelen oyuncularla kurdukları takımın çok ciddi mücadele verdiğini söyleyen Ünal, \"Devrenin bitmesine 2 hafta kaldı. Bunlardan bir tanesi de Adanaspor deplasmanı. Bu maça da her türlü hazırlandık. Puan ya da puanlarla dönmeyi planlıyoruz. Son maçımızı Boluspor ile evimizde oynayacağız. Türk futbolunda yeni bir hikaye yazarak geliyoruz. Genç kardeşlerimiz, alt yapı oyuncularımız bugün ligde kendilerini ispat eder noktaya geldiler. Tecrübe parayla kazanılmıyor, oynaya oynaya kazanıyorlar. Takım halinde de çok ciddi mücadele veriyorlar. Ligimizin en önemli takımlarıyla dişe diş oynayabilen bir hale geldik. Hazır olup, transfer ettiğimiz, oynayamayan kardeşlerimiz var. Lisansları tescil ettirme yazılarını topladığımız anda o arkadaşlarımız da aramıza katılacak. Bunlarla birlikte ikinci devre yeni bir başarı hikayesi başlar ama tabi ki bu ekonomiyi de yönetmek lazım. Bizim de geçmişten gelen sıkıntılarımız devam ediyor\" diye konuştu.



\"BEN GENEL KURUL KARARI ALDIĞIMDA TEKRAR DÖNMEM\"



Çarşamba günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında genel kurul kararı alacaklarını açıklayan Ünal, \"Kim istiyorsa, buyursun gelsin, teslim edelim. Zaman kaybetmesin, biz de sonuna kadar destek verelim, yardımcı olalım. Son günlerde Dündar Ünlü ile ilgili açıklamalar var. Ünlü benim arkadaşım. Yarın kendisiyle de bir yemek yiyeceğiz. Herkesin gayesi Eskişehirspor\'u bulunduğu kaos ortamından çıkarmaktır. Öyle bir düşüncesi varsa biz Dündar Ünlü\'nün de yanında oluruz. Başka birisi yönetirim diyorsa onun da yanında oluruz. Yarın bu genel kurul kararını alırız ama kimse çıkmaz. Ben olur muyum, olmaz mıyım? Ben genel kurul kararı aldığımda tekrar dönmem onu da bilin. Genel kurur kararını alırım, genel kurul salonundan çıkarım\" ifadelerini kullandı.