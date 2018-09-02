(Görüntülü) Eskişehirspor - Kardemir Karabükspor maçının ardından -1

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)





Eskişehirspor\'un kendi sahasında Kardemir Karabükspor\'u 2-0 yendiği maçın sonunda düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karılaşmayı değerlendirdi.



Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, nakil yasağının kaldırılmaması nedeniyle sahaya yine genç futbolcularla çıktıklarını söyledi. Çapa şöyle konuştu:



\"Bence Türk futbolu dün akşam çok şey kaybetti. Bizim örf ve adetlerimiz var. Saygımız ve sevgimiz vardı. Ama maddiyat çok şeyi elimizden almış. Dün akşam biz çok büyük bir darbe aldık. Karabük ve Elazığ\'da aynı sıkıntıları yaşıyor. İnşallah olmaz ama emin olun başka kulüplerde de bu olacak. Dün bizim oyuncuların arkadaşlarına nasıl yalvardıklarını bir görseydiniz. Kendi araçlarını verip karşılığında imza isteyen futbolcularımız vardı. Buna bile duyarsız kalındı. Ama bu bir döngü ve inşallah bizimle birlikte bu son bulur. İmza vermeyen oyuncular hangi yüzle yarın bu duruma düştüklerinde arkadaşlarını arayacaklar? Bu beni yıktı. Eskişehirspor\'un yok olması Türk futbolunda çok büyük bir eksiklik. Son 10 gün çocuklar babalarına \'ne olacak şimdi\' diye soruyorlar. Sokakta bize soruyorlar. Eskişehirspor\'un 2 milyon gibi bir parayı bulamayıp transferi açamaması bizim bir ayıbımız. Ne konuşacağız ki? 3 haftadır konuşuyoruz da ne oldu. Artık oyuncularım genç değil. Onlar olgunlaştılar. Onlar bu formanın değerini bilerek sahaya çıkıyorlar. Bundan sonra da öyle olacak. 3 haftadır da mücadele ediyorlar. Benim devam edip etmemem Eskişehirspor\'a bir fayda sağlayacak mı? Olsam ne değişir olmasam ne değişir? Kime ne anlatacağız ki? Kim dinledi şimdiye kadar? Ben bir yere kadar, gücümün yettiği yere kadar ayakta tutarım. Ama herkesin de bir sınırı var. Ben alamayacağım sorumlulukların altına girmek istemem.\"



Karabükspor\'da teknik direktörü Fikret Yılmaz da hem kendilerinin, hem de Eskişehirspor\'un genç futbolcularla sahaya çıktıklarını belirtti. Yılmaz konuşmasında şunları söyledi:



\"2 mağdur takımın genç oyuncuları karşılaştı. Eskişehir taraftarını tebrik ediyorum. Maçı onlar kazandılar. Eskişehir gençleri de güzel mücadele etti. Biz mücadele ettik ama istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Eksiklerimiz vardı. Çıktık ve kaybettik ama benim söylemek istediklerim var. Buradan TFF\'ye ve televizyonlara çıkıp yabancıya destek çıkanlara sesleniyorum. Bunun tamamının serbest olması menfaat çetelerinin işine yaramıştır. Bu yüzden bizim hiçbir altyapı oyuncularımıza şans verilmemiştir. Bugün altyapıya önem verilseydi ve bizim çocuklarımızın bir kaçı oynasaydı önceki maçlarda, bugün bu durumda olmazdık. Bu Türk futbolu için derin bir yaradır. Türk futbolu çöküyor. Ben yanlış anlaşılmak istemiyorum. Yabancıya karşı değilim ama bu kadar da olmamalıdır.\"