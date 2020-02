(Görüntülü) Eskişehirspor - Altay maçının ardından

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA) - Eskişehirspor\'un kendi sahasında Altay\'ı 1-0 yendiği maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.



Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, bugünkü karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Çapa şöyle konuştu: \"Son haftalarda aldığımız mağlubiyetler bizi üzmüştü. Ligdeki konumumuza göre bugünkü karşılaşma da önemliydi. Bizim adımıza sadece 3 puanlık değil 7 puanlık bir karşılaşmaydı. Bunun değerini bilerek sahaya çıktık. Zor bir karşılaşmaydı her iki takım açısından da. Rakibin yaptığı bir hatayı güzel değerlendirdik. Sezon başında hedeflediğimiz puanı yakaladık. Ama bu bizim için yeterli değil. Çünkü biz artık en az 18-19 puan almak istiyoruz. Kalan haftalarda puanlar alarak hedeflenen puanın üstüne çıkmak istiyoruz. Ümit ederim ki onu yaparız. İkinci devre transferi açsanız da yeni bir takım kurmak kolay değil. Ben şahsen transfer tahtasının açılacağına inanmıyorum. Her ne kadar umutlansak da gerçekçi olmamız lazım. Şu andaki oluşum transferin açılacağını göstermiyor.\"



Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın da, \"Mücadelesi yüksek bir maç oldu. Eskişehirspor çok coşkuluydu. Biz tam anlamıyla karşılık veremedik oyuna. Bireysel hatalar sonucu basit bir gol yedik. Eskişehirspor’u tebrik ediyorum\" diye konuştu.