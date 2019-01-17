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(Görüntülü) Eskişehir'den göz kamaştıran kar manzaraları

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı

17 Ocak 2019 20:32

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Önceki gün yağan kar, Eskişehir\'i beyaza bürüdü. Soğuk ve yağışlı havanın ardından çıkan güneş ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı\'nda seyrine doyum olmayan manzara ortaya çıktı. 400 bin metrekarelik alana kurulu parkta bulunan Masal Şatosu yağan karla birlikte eşşiz güzelliğe büründü. Parkın ortasında bulunan göletin bir kısmı buz tutarken, Korsan Gemisi\'nin üzeri kar yağışından zarar görmemesi için brandayla örtüldü.

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