(Görüntülü) Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyede

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri önceki gün, yeni eğitim- öğretim yılı öncesi uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotik köpeği \'Cankız\'ın da kullanıldığı operasyonda 466,46 gram bonzai maddesi ile 22 ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda, 4\'ü \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\', 6\'sı \'uyuşturucu madde kullanmak\' suçundan 10 kişi gözaltına alındı. 6 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemlerinin yapılmasının ardından serbest bırakıldı. Sorgulamaları tamamlanan 4 şüpheli de bugün \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.