(Görüntülü) Eskişehir'de öğrencilerin 'Robotik Kodlama' sergisi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de öğrencilerin okullarında bir yıl boyunca yaptığı çalışmalardan oluşan \'Robotik Kodlama Sergisi\', bir alışveriş merkezinde açıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kent merkezinde bulunan 18 lise ve ortaokulda öğrencilerin robotik, kodlama ve tasarım teknolojilerini tanıtmak, yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıkları çalışmalarla sergi düzenlendi. Üniversite Caddesi\'ndeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen \'Robotik Kodlama\' adlı sergisinin açılış törenine Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Vali Yardımcısı Akın Ağca, Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ile çok sayıda kişi katıldı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan açılışta yaptığı konuşmada, \"Artık liselerimiz birbirleriyle yarışıyor. Burada Avrupa birincisi, ikincisi, üçüncüsü var. Dünya sıralamasına girenler var. Eskişehir gerçekten artık kabına sığmıyor. Eğitimiyle, öğrencisiyle ve gençleriyle inşallah hak ettiği yerlerde olacak, Türkiye hak ettiği yerlerde olacak. Türkiye\'nin artık genç kuşaktan büyük beklentileri var. Genç kuşakların Türkiye\'nin dünyadaki sıralamasında büyük rolü olacak\" dedi. Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi gezildi. Sergide öğrencilerin \'Denge robotu\', \'Yol aydınlatması\', \'Dedektör\', \'Zehirlenmeyen akıllı ev\' ve \'Biyonik el\' adlı çalışmaları ilgi gördü.