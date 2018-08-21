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(Görüntülü) Eskişehir'de hastaneler acemi kasaplarla doldu

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Kurban Bayramı'nın birinci günü, birçok vatandaş kurbanlıklarını keserken kendilerini yaraladı

21 Ağustos 2018 18:53

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Kurban Bayramı\'nın birinci günü, birçok vatandaş kurbanlıklarını keserken kendilerini yaraladı. ​Eskişehir\'de vatandaşların büyük çoğunluğu belediyelerin belirledikleri yerlerde kurbanlarını kesti. Kurban kesimi sırasında çok sayıda kişi kendisini yaraladı. Yaralı vatandaşlar, yakınları tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Hastane acil servislerinde gerekli tedavileri yapılan acemi kasaplar daha sonra taburcu edildi. Kütahya ve Bilecik\'te de vatandaşlar belediyelerin belirlediği yerlerde kurbanlıklarını kestirdi. Bu iki kentte de çok sayıda kişi kurban kesimi sırasında kazayla yaralandı.

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