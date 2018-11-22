(Görüntülü) Eski karakol binası satılığa çıkarıldı

ADANA, (DHA) - ADANA\'da daha önce polis karakolu olarak kullanılan 2 katlı bina, Milli Emlak\'ın resmi sitesinde cinsi \'Karakolhane\' başlığı adı altında satılığa çıkarıldı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi\'nde uzun yıllar polis karakolu olarak hizmet veren daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şube Müdürlüğü olarak kullanılan bina 3 yıl önce boşaltılınca Milli Emlak tarafından ihale usulüyle satışa çıkartıldı. Milli Emlak\'ın resmi sitesinde taşınmaz satılık olarak yer alan binanın cinsine ise \'Karakolhane\' yazıldı. Binanın ihale satış fiyatına ise 356 bin TL olarak belirtildi. Eski karakol binası 26 Kasım\'da Defterdarlık\'ta yapılacak ihale ile satılacak.