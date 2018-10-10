(Görüntülü) Eski hükümlü, devlet desteğiyle işinin patronu oldu

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da yaşayan eski hükümlü M.Ö. (39), ildeki denetimli serbestlik müdürlüğü ve İŞKUR\'un desteğiyle serada çilek yetiştiriciliğine başladı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'na bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, eski hükümlüleri iş sahibi yapmak için eğitimler veriyor. Ayrıca eski hükümlülerin, İŞKUR\'dan maddi destek almaları sağlanıyor. Bu kapsamda eski hükümlü, evli ve 2 çocuk babası M.Ö. de uygulamadan faydalandı. 6 ay önce tahliye olan M.Ö., Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki 510 metrekare alanda çilek serası kurdu. Çilek yetiştiriciliği yapılan bu bölgede, ürünün ilk kez serada yetiştirildiği belirtildi.



YILDA İKİ ÜRÜN



Sera sayesinde senede 2 sefer çilek almayı hedefleyen M.Ö., projenin yüzde 80\'lik bir kısmının İŞKUR tarafından karşılandığını söyledi. Daha önce beyaz eşya üretimi yapan bir fabrikada işçi olarak çalıştığını belirten M.Ö., ilk kez kendi işinin patronu olduğunu ifade ederek, \"Girişimcilik kursunu aldıktan sonra hibe programı için bir proje hazırlayıp, bölgede ilk olan çilek serası projemizi teslim ederek onayını aldık. Denetimli Serbestlik Bürosu ve İŞKUR ile beraber bu projeyi tamamladık. Projenin yüzde 80\'e yakın masrafını İŞKUR ödedi. Bütün iskele sistemlerini, İŞKUR karşıladı\" dedi. Çilek ekimini yaptıklarını, kış mevsimine girmeden ürünü toplamayı hedeflediklerini belirten M.Ö., ikinci hasadı ise 2019\'un Nisan ayı ile Haziran ayı arasında almayı beklediklerini ifade etti.



Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli ise, \"Bireylerin meslek edindirilerek topluma faydalı olmaları, topluma üretken birer birey olmaları anlamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz alternatif bir infaz sistemi şekilde faaliyetleri yürütmektedir\" dedi.



Öte yandan seranın 40 bin lira maliyete kurulduğu, diğer çiftçilerin maliyeti çok bulduğu gerekçesiyle çilek seracılığını tercih etmediği, M.Ö.\'nün devlet desteği sayesinde serayı kurabildiği ifade edildi.

