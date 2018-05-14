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(Görüntülü) Eski eşinin sevgilisini bıçakladı

    Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde Ercan D

14 Mayıs 2018 15:36

 

 

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde Ercan D. (34), sevgilisinin eski eşi Hamdullah T. ve kardeşi Maşallah T. tarafından önce dövüldü, sonra bıçaklandı. Polis, şüpheli kardeşleri gözaltına aldı.

İnegöl\'de Hamdullah T., eski eşi N.T.’nin evinden çıkarken gördüğü Ercan D. ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Hamdulah T., kardeşi Maşallah T.  ile birlikte eski eşinin sevgilisi Ercan D.\'yi duvara yaslayarak yumruklayıp, tekmeledi. Hamdullah T. ardından, üzerindeki bıçakla Ercan D.’yi yaraladı. Göğsüne ve omuzuna bıçak darbeleri alan Ercan D. kanlar içinde kalarak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler tarafları ayırarak, Hamdullah T. Ve kardeşi Maşallah T.’yi gözaltına aldı.

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ercan D. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'nin acil servisine götürüldü. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ameliyat edildi. Ercan D.\'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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