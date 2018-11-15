(Görüntülü) ESKİ EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA



Taksim Gezi Parkı eylemlerinde \"kırmızılı kadın\" olarak tanınan Ceyda Sungur\'a gaz sıkılması talimatı verdiği iddiasıyla yargılanan dönemin Beyoğlu\'dan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli hakkında, duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.



İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, bir önceki celse hakkında zorla getirme kararı çıkarılan tutuksuz sanık Ramazan Emekli katılmazken; diğer sanık Mehmet Zeki Bayrak hazır bulundu. Şikayetçi Ceyda Sungur\'u ise avukatı İlkay Bahçetepe temsil etti.





ADRESİNDE BULUNAMAMIŞ



Hakim Kadir Alpar, hakkında zorla getirme kararı çıkarılan sanık Ramazan Emekli için polisin yaptığı adres araştırmasında, \"Oğlu tarafından bizimle birlikte ikamet etmiyor, nerede olduğunu bilmiyoruz\" şeklinde cevap verildiğini belirtti. O dönem Grup Amiri olan Sanık Mehmet Zeki Bayrak ise savunmasını yaptığını ancak hukuki yardım almak istediğini belirterek talimatı kendisinin vermediğinin gaz silahını kullanan çevik kuvvet polisi Fatih Zengin\'in ifadelerinden de anlaşılacağını söyledi.





EMEKLİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMASINA KARAR VERİLDİ



Ceyda Sungur\'un avukatı İlkay Bahçetepe de sanık Ramazan Emekli hakkında zorla getirme kararına rağmen duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Mahkeme de sanık Ramazan Emekli\'nin savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.





İDDİANAME



İddianamede, kamoyunda Gezi Parkı eylemleri olarak bilinen olaylar kapsamında, 28 Mayıs 2013 günü çok sayıda eylem meydana geldiği anlatıldı. İddianamede, gaz silahını kullanan çevik kuvvet polisi Fatih Zengin\'in, yasadışı bir eylemselliği bulunmayan şikayetçi Ceyda Sungur\'a yüzünü hedef alarak biber gazı sıktığı, şikayetçinin arkasını dönmesine rağmen polis Zengin\'in gazı sıkmaya devam ettiği belirtildi. Söz konusu olay nedeniyle polis Fatih Zengin\'in İstanbul 73. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yargılanarak



ceza aldığı (20 ay hapis ve 600 fidan dikip 6 ay bakma cezası ve erteleme) belirtildi. Fatih Zengin\'in davasında dinlenen tanıkların, Zengin\'in \"Talimatı amirlerimden aldım\" şeklinde konuştuğu yönünde ifade verdikleri anımsatılan iddianamede, sanık Ramazan emekli\'nin ifadesinde ise gaz sıkma talimatı vermediğini söyleyerek iddiaları yalanladığı kaydedildi. Sanık Mehmet zeki Bayrak da o dönem Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde Komiser Yardımcısı olduğunu, gazcı polis Fatih Zengin\'in kendi ekibinde olmadığını, olay yerinde üst amir olarak Ramazan Emekli\'nin olduğunu, bir ara Emekli\'nin \"Gaz kullanın\" talimatı verdiğini duyduğunu, akabinde de Zengin\'in gaz sıktığını gördüğünü söylediğine yer verildi. İddianamede, Ceyda Sungur\'a karşı \"toplumsal olaylarda Gaz Silahları ve Mühimmatları Kullanım Talimatı\"na aykırı şekilde vermiş oldukları gaz kullanımı yolundaki talimatları nedeniyle azmettiren sıfatıyla sanıkla Ramazan Emekli ve Mehmet Zeki Bayrak hakkında \"Görevi kötüye kullanmak\" ve \"Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması\" suçlarından 1\'er yıldan 3,5\'er yıla kadar hapisleri talep edildi.





\"ÇADIRLARI YAKIN\" TALİMATINDAN DA 10 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI



Öte yandan sanık Ramazan Emekli Gezi Parkı\'nda eylemcilerin çadırların yakılması ile ilgili olarak \"Çadırları toplamakla uğraşmayın, yakın gitsin\" şeklinde talimat verdiği iddiasıyla yargılandığı davada ise \"Görevi kötüye kullanma\" ve \"Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması\" suçlarından toplam 10 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme verdiği hapis cezası ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.