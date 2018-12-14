(Görüntülü) Eski Bakan Ömer Dinçer'in acı günü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- MİLLİ Eğitim eski Bakanı Ömer Dinçer\'in, Ankara\'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren babası Duran Ahmet Dinçer, bugün memleketi Karaman\'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bazı eski bakanlar katıldı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Milli Eğitim Bakanlığı görevlerinde bulunan Ömer Dinçer\'in babası Duran Ahmet Dinçer, Ankara\'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Duran Ahmet Dinçer\'in cenazesi bugün memleketi Karaman\'a getirildi.



Şehir Musallası\'nda kılınan cenaze namazına Ömer Dinçer, 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakan ve milletvekilleri Ali Babacan, Mehdi Eker, Lütfi Elvan, İsmet Yılmaz, Taner Yıldız, Nihat Ergün ve Beşir Atalay katıldı. Duran Ahmet Dinçer\'in cenazesi, namazın ardından şehir mezarlığına defnedildi.