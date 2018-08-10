(Görüntülü) Eski bakan, boşanmak üzere olan çifti barıştırdı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA) ESKİ Orman ve Su İşleri Bakanı ve Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, aile içi sorunları nedeniyle boşanma kararı alan Akif ve Hatice Başyiğit çiftiyle görüşerek kararlarından vazgeçirdi. Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, memleketinde esnafı ziyaret etti. Kurtuluş Caddesi\'nde esnaf ziyareti sırasında yanına gelen İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde hizmetli olarak çalışan Akif Başyiğit, Veysel Eroğlu\'dan ilginç bir istekte bulundu. Akif Başyiğit, 4 yıllık evli olduğunu, sorunları nedeniyle boşanma kararı aldıklarını belirterek, Eroğlu\'ndan kendilerini barıştırmaları konusunda yardım istedi. Eroğlu, bu istek üzerine kendi telefonundan, 1 çocuk annesi ev kadını Hatice Başyiğit\'i aradı. Veysel Eroğlu, Hatice Başyiğit\'le telefonda 25 dakika görüşerek, \"Eşin seni çok seviyor. O kadar çok seviyor ki aşık olmuş. Onun için \'arabanın önüne kendimi atacağım, o istesin sigarayı bile bırakacağım\' diyor. Böyle bir eş bulmuşsun, Allah hayırlı uzun ömür versin. Tamam mı Hatice kardeşim? Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban sana aracını gönderiyor. Bugün barışacaksınız. Bugün mübarek bir gün. Hadi göreyim seni. Bir şey olursa kulağını çekerim onun. Bak şu anda kulağını çekiyorum. Seni seviyormuş daha ne istiyorsun. Seni arabayla aldıracağım\" dedi. EROĞLU\'NUN TELEFONUNDA EŞİNE İLANI AŞK ETTİ Eroğlu daha sonra telefonu Akif Başyiğit\'e vererek eşi ile konuşmasını istedi. Akif Başyiğit, eşine kendisini sevdiğini ve onsuz yapamayacağını söyledi. İşyerindekiler de Akif Başyiğit\'i alkışlayarak destek verdi. Kısa süre sonra Hatice Başyiğit eşinin yanına geldi. İkiliyle burada da konuşan Veysel Eroğlu, çiftin barışmasını sağladı. Başyiğit çifti daha sonra birbirine sarılarak boşanma kararından vazgeçtiklerini söyledi. Veysel Eroğlu\'na esnaf ziyaretinde Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser ve partililer eşlik etti.