(Görüntülü) Eşinin pompalı tüfekle öldürdüğü kadın ve babası toprağa verildi

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Kahramankazan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Topluca(31) tarafından tüfekle vurularak öldürülen Emine Topluca(25) ve babası Bekir Metin, gözyaşları içinde toprağa verildi.





Olay, Saray Mahallesi 686 Nolu Sokak\'ta meydana geldi. Emine Topluca, iddiaya göre bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle 8 yaşındaki oğlunu da yanına alıp, bir villada bahçıvan olarak çalışan babası Bekir Metin\'in evine sığındı. Ahmet Topluca ise dün akşam villanın önünde pusu kurarak, işyerinden geldiği servis aracından inen Emine Topluca\'ya pompalı tüfekle ateş etti. Ahmet Topluca, silah sesini duyarak koşan ve kendisine müdahale etmek isteyen kayınpederi Bekir Metin\'e de ateş etti. Ardından da aynı silahı çenesine dayayarak ateşledi. Emine Topluca, olay yerinde hayatını kaybederken baba Bekir Metin de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorlarım tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Ahmet Topluca ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.





BABA VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ



Bekir Metin ve kızı Emine Topluca için bugün Kahramankazan\'a bağlı Satıkadın Mahallesi’ndeki Ulucami\'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, 3 çocuk babası Bekir Metin\'in vatani görevini Samsun\'da er olarak yapan oğlu İbrahim Metin de izin alarak katıldı. İbrahim Metin, annesi ve kardeşleriyle birlikte taziyeleri kabul ederken gözyaşı döktü. Baba ve kızının cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazlarından sonra Kahramankazan Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.