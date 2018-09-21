(Görüntülü) Eşini boğarak öldürdü, berberde tıraş olurken yakalandı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da Murat Bakan (35), evde sigara içmesine tepki gösteren imam nikahlı eşi Aynur Gedik\'i (37), ağzını bantlayıp, el ve ayaklarını bağladıktan sonra iple boğarak öldürdü. Bakan, berberde tıraş olurken yakalanıp, gözaltına alındı.



Olay, bugün sabah saatlerinde Güzelyurt ilçesine bağlı Gaziemir köyünde meydana geldi. Hurdacılık yapan Murat Balkan, evde sigara içmemesini isteyen 3 yıllık imam nikahlı eşi Aynur Gedik ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Bakan, Gedik\'in ağzını bantlayıp, el ve ayaklarını iple bağladı. Bakan, daha sonra Gedik\'i iple boğarak öldürdü, ardından da evden ayrıldı.



Bu sırada odasında bulunan Aynur Gedik\'in kızı Hasret Gedik (17), tartışmayı duydu, ancak seslerin kısa süre sonra kesilip, Bakan\'ın da evden ayrılması üzerine uykuya daldı. Hasret Gedik, saat 08.00 sıralarında uyanıp annesine bakmak için yatak odasına girdi. Annesi Aynur\'u ağzı bantlı, el ve ayakları bağlı hareketsiz bulan Hasret Gedik, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Aynur Gedik\'in öldüğünü belirledi.



Jandarma, Murat Bakan\'ın, olayın ardından Gülağaç ilçesine gittiğini belirledi. Jandarmanın irtibata geçtiği polis ekipleri, Murat Bakan\'ı berberde tıraş olurken yakalayıp, gözaltına aldı. Bakan, sorgulanmak üzere Güzelyurt İlçe Jandarma Komutanlığı\'na gönderildi. Aynur Gedik\'in cesedi de otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.



\'ANNEMİ İSTİYORUM\'



Hasret Gedik, annesinin cesedi tabutla evden çıkarılırken, \'\'Annemi istiyorum\'\' diye gözyaşı döktü. Gedik\'i, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Aynur Gedik\'in ablası Güleser Gedik (54), kız kardeşinin eşi tarafından boğularak öldürüldüğünü söyledi.



Murat Bakan\'ı tıraş eden berber Kadir Çavdar da (21), \'\'Ben müşteriyi tıraş ederken bir anda polisler geldi ve gözaltına aldı. Tıraşı da tamlamıştık\'\' dedi.



