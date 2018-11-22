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(Görüntülü) Eshab-ı Kehf Mağarası'ndaki çukura düşen kadın kurtarıldı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde yakınları ile birlikte Eshab-ı Kehf Mağarası’na gezen Hava Yardım (59), 8 metre derinliğindeki çukura düştü

22 Kasım 2018 19:16

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde yakınları ile birlikte Eshab-ı Kehf Mağarası’na gezen Hava Yardım (59), 8 metre derinliğindeki çukura düştü. Başından yaralanan Yardım\'ı itfaiye kurtardı. Olay, Tarsus ilçesindeki Dedeler Mahallesi yakınlarındaki Eshab-ı Kehf Mağarası’nda meydana geldi. İstanbul\'dan gelen yakınları ile birlikte kutsal olarak kabul edilen Eshab-ı Kehf Mağarası’nı dolaşan Hava Yardım, 8 metrelik çukura düştü. Başından yaralanan ve düştüğü yerden çıkamayan Hava Yardım\'ın, çığlık atarak yardım istemesi üzerine itfaiye ekibi çağırıldı. Bulunduğu yerden itfaiye erleri tarafından çıkarılan Hava Yardım, Tarsus Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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