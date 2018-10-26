(Görüntülü) Esenyurt'taki fabrika yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi sağlık kontrolünden

Alper KORKMAZ - Melih OKUMUŞ - İstanbul (DHA) - ESENYURT\'ta bir palet fabrikasında çıkan ve çevredeki iki fabrikaya daha sıçrayan yangınla ilgili gözalaltına alınan 2 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. Çevredeki güvenlik kameralarının izlenmesi ve görgü tanıklarının dinlenmesi üzerine, fabrika bahçesinde yaktıkları sobanın devrilmesiyle yangının başlamasına neden oldukları belirtilen Afgan uyruklu işçiler Ahmet K. ve Mecid G. dün gözaltına alındı. İki şüpheli bugün sağlık kontrolünden geçirildi.