(Görüntülü) Esenyurt'ta yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönüyor

İSTANBUL, (DHA) –ESENYURT Belediyesi, ilçede yaşayan Suriyeli vatandaşları memleketlerindeki güvenli bölgelere uğurladı. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Gelecek hafta 100, önümüzdeki aylarda ise 6 bin Suriyeli vatandaş ülkelerine dönecek” dedi.





Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye\'ye gelen Suriyeliler, güvenli bölgeler oluşturulmasının ardından ülkelerine dönmeye başladı. Esenyurt’ta yaşayan birçok Suriyeli de Afrin ve Cerablus’a gitmek üzere Esenyurt Belediyesi’nin sağladığı imkanlar dahilinde yola çıktı. 7 yıl önce Halep’ten Türkiye’ye gelen ve ülkesine dönmenin heyecanını yaşayan Funda Ahmet ve Nazmiye Ahmet, “Gideceğimiz yerde savaş yok. Anca ülkenin bazı yerlerinde savaş devam ediyor\" dedi.





İsa Mustafa ise 6 yıldır Türkiye’de yaşadığını belirterek Türk insanının kendilerine çok iyi davrandığını ve kendilerini memleketlerinde gibi hissettiklerini söyledi. Mustafa, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Suriye’de oluşturdukları güvenli bölgeler için teşekkür etti.





“ÖNCEKİ HALİNDEN BİLE DAHA İYİ OLMUŞ ŞU AN AFRİN”





Suriye’ye ailesi ve 6 aylık ikiz çocuklarıyla dönen Gazi Galahasan, “8 yıldır Türkiye’deyim. Geldiğimde bekardım, artık evliyim ve iki tane çocuğum var. Annem ve babam ise Afrin’de. Onlar yıllardır bizi bekliyor. Biz de onları özledik. \'Artık gelin dediler\' biz de şimdi oraya gidiyoruz” diye konuştu.





“ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DA 6 BİN SURİYELİYİ ÜLKELERİNE UĞURLAYACAĞIZ”





Son kafileyle birlikte Suriye’ye giden vatandaşların sayısının 3 bin 500 civarı olduğunu söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Önümüzdeki hafta da 100 kişilik bir kafile daha göndereceğiz. Önümüzdeki aylarda ise 6 bin Suriyeliyi ülkelerine uğurlayacağız. Gelen Suriyelilerden burada ev alanlar ve dükkan açanlar var. Burada ülkelerine dönen Suriyeliler genelde Afrin ve Cerablus’a gidiyorlar. Orada partnerimiz Kızılay ve AFAD. Buradan giden Suriyeliler orada karşılanıyor ve askerlerimizle birlikte evlerine kadar gidiyorlar. Bize de ‘biz de dönmek istiyoruz’ diye talepler gelmeye başladı. Hatta gidenler orada bir meydana ‘Esenyurt Meydanı’ demişler” ifadelerini kullandı.