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(Görüntülü) Esenyurt'ta jandarma'dan uyuşturucu operasyonu 

  İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu düzenledi

03 Ocak 2019 13:08

 

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Esenyurt\'ta uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 10 bin doz uyuşturucu imal edilebilecek madde Metamfetamin ele geçirilirken, şüpheli ile ekiplerin arasındaki kovalamaca kameralara yansıdı.


 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.N. isimli kişinin yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye\'ye uyuşturucu madde getirdiğini tespit etti. Esenyurt\'ta çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, M.N.\'yi adım adım takibe başladı.


 

OPERASYON ANI KAMERADA

Şüphelinin kullandığı araç Hürriyet Mahallesinde durduruldu. Jandarmayı fark eden M.N. ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Elinde bulunan siyah poşeti park halinde bulunan bir aracın altına atan şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin aracın altına attığı siyah poşette 10 bin doz uyuşturucu imal edilebilecek miktarda, uyuşturucu madde Metamfetamin bulundu. Şüpheli M.N. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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