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(Görüntülü) Esenyurt'ta 2 kadın silahlı saldırıya uğradı (2)

Murat SOLAK-Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta 2 kadın sokak ortasında vuruldu

27 Ağustos 2018 13:52

Murat SOLAK-Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT\'ta 2 kadın sokak ortasında vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılırken polis saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay saat 09.00 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi 3088 üzerinde meydana geldi. 2 kadını takip eden saldırgan ya da saldırganlar sokakta kimsenin olmadığını görünce kadınlara ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yeri inceleme çalışması başlattı. Ekipler sokakta bir bıçak ve yol kenarında otların arasında bir pompalı tüfek buldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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