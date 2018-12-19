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(Görüntülü) Esenyurt't a mahsur kedi operasyonu

İSTANBUL, (DHA) - Esenyurt Belediyesi ekipleri, üç gün boyunca bir mağazanın reklam tabelası içinde mahsur kalan kediyi uzun uğraşlar sonucu kurtardı

19 Aralık 2018 14:21

İSTANBUL, (DHA) - Esenyurt Belediyesi ekipleri, üç gün boyunca bir mağazanın reklam tabelası içinde mahsur kalan kediyi uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda bir mağazanın reklam tabelası içinde üç gündür mahsur kalan kedi için Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü seferber oldu. Kedinin durumunu gören vatandaşlar, belediyeyi arayarak hayvanın kurtarılmasını talep etti. Mağazaya gelen belediye ekipler, tabelanın aydınlatma lambasını sökerek yaş mama bıraktı. Mamanın kokusunu alan kedi, aydınlatma lambasının boşluğuna gelerek mama yemeye başladı. Kediyi açtıkları lamba boşluğundan çıkaran ekipler sakinleştirdikten sonra Veteriner işleri Müdürlüğü’ne bağlı Modern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Kediyi kurtaran Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli Mehmet Umur Kara, kedinin ilk önce gerekli muayenesinin yapılacağını, daha sonra ise güvenli bir yuva bulunup sahiplendirilmesi için çalışılacağı, sahiplenecek kimse bulunmazsa doğal ortamına bırakılacağını söyledi.

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