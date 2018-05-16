(Görüntülü) Esenyurt halkı, Filistin'e destek için bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA) - Esenyurt halkı, Filistin’de yaşanan elim saldırı sebebiyle İsrail ve ABD’yi sert bir şekilde protesto etti. Başkan Alatepe, “İnsanın aklına hayaline gelecek şeyler değil bunlar ama İsrail bunları severek ve sevinerek yapıyor. Sessiz kalmayacağız” dedi. Esenyurt halkı, Filistin’e destek için Turgut Özal Stadyumu Gaziler Parkı’nda buluştu. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’nin de katıldığı, Esenyurt Kudüs Platformu tarafından Filistin’e destek programına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Hem Türk bayrağı hem de Filistin bayrağı ABD ve İsrail’i protesto boyunca dalgalandı. İsrail aleyhine atılan sloganlar ise gösterinin en öne çıkan unsuru idi. “SESSİZ KALMAYACAĞIZ” Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Filistin saldırısını kınayarak sözlerine başladı. Alatepe, “İnsanın aklına hayaline gelecek şeyler değil bunlar ancak İsrail bunları severek ve sevinerek yapıyor. Ruhlarında var ve ruhlarına işlemiş. Sessiz kalmayacağız. Bugünde burada olmamızın sebebi teravihe kadar binlerce insanla orada yaşanan zulmü protesto edeceğiz” açıklamasını yaptı. “HRİSTİYANLARA DA YAPILMIŞ BİR YANLIŞTIR” Başkan Alatepe, Filistinlileri yalnız bırakmayacaklarını dile getirerek, “Bugün bizimde sınır dışı operasyonlarımız olmasa bizi de Filistin gibi yapmaya çalışacaklardı. Biz birlik ve beraberlik içerisinde zulmü yapanları yerle bir edeceğiz. Şu anda bugün İsrail’in Kudüs’te yaptığı devlet olarak tanınmasını zor kılarken, başkent olarak orayı ilan etmesi sadece Müslümanlara değil, Hristiyanlara da yapılmış bir yanlıştır” diye konuştu. “GÖZLERİNİ FİLİSTİN’E DİKMİŞLER AMA” Filistin’de ayakları olmayan insanların ve 8 aylık çocukların katledildiğini sözlerine ekleyerek, İsrail’in kullandığı mermiler ile alakalı ise Alatepe, “O mermiler girerken mermi büyüklüğünde ve çıkarken bir portakal büyüklüğünde bir delik açıyor insan gövdesinde. Yani gözlerini Filistin’e dikmişler ama bizim gözlerimiz de üzerlerinde. Biz Kudüs’ü yedirmeyeceğiz. Orası ecdadın yadigarı. Mekke, Medine ve Kudüs. Üç tane mukaddes yerden biri” ifadelerini kullandı. Bugün Esenyurt’ta Filistinlilerin sesini duyurmak için toplandıklarını vurgulayan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, ilçe halkını Filistin’e destek için Turgut Özal Stadyumu’na davet etti. Esenyurt Belediyesi tarafından gerçekleşen İsrail ve ABD’yi protesto organizasyonu teravih namazı sonrasına kadar devam edecek. Ayrıca Ramazan ayı boyunca da etkinlik alanlarında Filistinlilere destek adına gösteriler düzenleyeceği bilgisi verildi.