(Görüntülü) Erzurum'un ilçelerinde sel, yolları ulaşıma kapattı

Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ve Narman ilçelerinde, sel suları ile dağlardan sürüklenen kaya ve odun parçaları yolları trafiğe kapattı. Onlarca araç yolda kalırken, ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Öğleden sonra başlayan sağanak, Oltu ilçesinde bazı derelerin taşmasına neden oldu. 17.30 sıralarında Oltu\'ya bağlı İriağaç, Kaledibi, Sağlıcak, Güzelsu, Dutlu mahallerinden gelen sel suları Oltu -Artvin yolunu trafiğe kapattı. Yine sağanak Narman- Oltu karayolunun kapanmasına neden oldu. Dağlardan ve köylerden selin getirdiği kaya parçaları, çakıl taşları ve odun parçaları nedeniyle sürücüler ilerleyemedi. Onlarca araç yolda kalırken, vatandaşlardan Turgut Atmaca, sele kapılmaktan saniyelerle kurtulduğunu söyledi. Atmaca, yağmurun aniden bastırdığını, felakete dönüştüğünü belirtti. Karayolları bağlı iş makinesi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.