(Görüntülü) Erzurumspor'da moraller yüksek

Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 9\'ncu hafta kapanış maçında deplasmanda Trabzonsor ile 0-0 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'da moraller yerinde. Kulüp binasında basın toplantısı düzenleyen Erzurumspor\'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, özellikle son iki haftadır oyunsal açıdan gelişimin kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi. Geçen hafta sonu Trabzon\'dan büyük bir moralle Erzurum\'a döndüklerini belirten Özdilek, \"Bu hafta yine kendi evimizde önemli bir takıma karşı oynacağız. Geldiğimiz günden itibaren hep moralli takımlara karşı oynuyoruz. Alanya ve Trabzonspor maçları da öyle. Bu hafta son iki haftadır kazanan moralli bir takımla oynacağız. Trabzon\'dan alınan bir puan önemli ama bunu taçlandırmak lazım. Kazanmak istiyoruz. Kendi evimizde seyircimizin önünde tek düşüncemiz kazanmak olacak. Bu düşünce ile sahada olacağız. Maçlardan önce söylüyorum. Her maçın hikayesi farklı. Bu maçın da hikayesi farklı olacaktır. Ama puana bizim rakipten daha çok ihtiyacımız var. Bu galibiyet ligde bizi çok daha farklı bir konuma getirecektir. Hem sıralama hem gelecek adına. Bu düşünceyle Trabzon maçından sonra ara vermeden çalışmalara başladık. Önümüzde çok fazla zamanımız yok. Yoğun bir süreçten geçiyoruz. Takımın saha içi saha dışındaki morali son derece iyi. Bunu sahaya yansıtıp cumartesi günü ümit ediyorum ki kendi sahamızda seyircimizin önünde bu maçı kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Taraftarımıza büyük destek düşüyor. Taraftarın bize olan desteği, saha içindeki takıma pozitif etkisi bizi son derece güçlü kılacaktır. Bugün itibariyle de taktiksel anlamda rakibe nasıl oyanacağımızı oyuncular ile çalışacağız\" diye konuştu. Kendilerini kolay bir maçın beklemediğinin altını kalın bir çizgi ile çizdiğini hatırlatan Özdilek şöyle konuştu: \"Biz kendi anlayışımızı sahaya yansıtırsak hangi kulvarda olursak olalım bütün maçları kazanabilecek fiziksel gücümüzün, oyun anlayışımızın gelişerek devam ettiğini görüyoruz. Bu bizi son derece mutlu ediyor. Tek düşüncemiz kazanmak olacaktır. Kazanmanın bizi nereye götürebileceğini biliyoruz. \'Var\' sistemini adaletli olursa doğru buluyorum. Ama her konuda da her pozisyonda da VAR\'a gitmeyi çok sağlıklı bulmuyorum açıkçası. Penaltı pozisyonunda hakem çok yakındı pozisyona. Çok net verdi. Biz kulübeden çok net gördük. Temas yok oyuncuya. O anlamda sağlıklı baktığın zaman. VAR olmasa belki mağlup olacaktık. Bu kadar iyi bir oyunun karşısında mağlup olacaktık. Attığımız gole bakarsan bir çok kişi belki Özer\'i gördü ama burada Emrah\'ın eli milimlik bir şey. Adaletli olursa hiç sorun değil. Ben uygulamayı doğru buluyorum. Zaman zaman eleştiriler olacaktır. Genel olarak bakıldığı zaman ben doğru bir işleyiş olduğunu biliyorum. Özellikle Anadolu takımları için. Trabzon\'da 40 bin kişiye karşı oynuyorsunuz. Doğal olarak hakemlerin oyun içerisinde zaman zaman etkilendiğini görüyorsunuz. Ama bu uygulamanın yeni başlayan bir uygulama olduğunu eğrisiyle doğrusuyla değerlendirmenin yıl sonunda çok net bir şekilde ortaya çıkacağını söylüyorum.\"