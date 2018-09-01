(Görüntülü) Erzurumspor, Siphiwe Tshabalala'yı transfer etti

Zafer KUMRU / ERZURUM (DHA)





Süper Lig\'in yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2010 Dünya Kupası\'nda Güney Afrika Milli Takımı\'nda forma giyen Siphiwe Tshabalala\'yı kadrosuna kattı. 33 yaşındaki Güney Afrikalı orta saha oyuncusu Siphiwe Tshabalala\'yı 2+1 yıllığına renklerine bağlayan mavi-beyazlı kulüpte imza töreni düzenlendi.



Kulüp tesislerinde mukaveleyi imzalayan Siphiwe Tshabalala, transferi için yöneticilerin büyük çaba gösterdiğini söyledi. Havalimanında coşkulu bir taraftar grubunun kendisini karşıladığını belirten Tshabalala, \"Benim için çok özel bir gün. Hedefleri olan bir takımda olmaktan mutluyum. Taraftarlar havalimanında beni çok iyi karşıladılar. Yöneticilerimiz çok büyük efor sarf etti, kararlı bir duruş gösterdiler. Sonunda bu takımın parçası oldum. Burada olduğum için çok memnunum ve mutluyum\" diye konuştu.



Kaizer Chiefs takımından transfer ettikleri Tshabalala\'nın Güney Afrika\'nın en prestijli oyuncusu olduğunu ifade eden B.B. Erzurumspor Kulüp Başkanı Mevlüt Doğan, iyi bir transfer yaptıklarını söyledi. Taraftarların sosyal medyadan transfer konusunda taleplerde bulunduğunu vurgulayan Doğan, destek istedi. Doğan, \"Taraftarlar sosyal medyadan yazıyorlar, \'şunu alın, bunu alın\' diye. Dün takımımızın primlerinin ödemek için çok zorlandık. Transferi boş verin. Bu şartlarda bir takımın ileri gitmesi çok zor. Diğer takımların da durumları çok iyi değil aslında. Çok borcu olan bir takım değiliz, ayağımızı yorganımıza göre uzattık. Makul ölçülerde mütevazi, fakat etkili transferler yaptık. Buradan herkese sesleniyorum. Takımınızı sahipsiz bırakmayın\" dedi.



Erzurum dışında yaşayan işadamlarına çağrıda bulunan B.B. Erzurumspor Kulübü As Başkanı Ünsal Kıraç, şunları söyledi:



\"Ey Erzurumlu holding sahipleri, işadamları, televizyoncular; Erzurum\'un dışında yaşıyor olabilirsiniz. Ama ben biliyorum ki Erzurum\'dan 50-60 yıl önce hatta bir asır öncede çıkmış olanlar sorulduğunda kendini Erzurumlu olarak lanse ediyor. Gelin Erzurum\'a sahip çıkın. Ben inanıyorum ki şu anda bu takımı tek başına sırtlayabilecek zenginlerimiz, işadamlarımız var.\"