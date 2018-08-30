(Görüntülü) Erzurum'da Zafer Bayramı coşkusu

Haber-Kamera Zafer KUMRU ERZURUM,(DHA)30 Ağustos Zafer Bayramı?nın 96\'ncı yıl dönümü Erzurum?da düzenlenen törenle kutlandı. Havuzbaşı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk konulması ile başlayan törenler, kent meydanında devam etti. Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve 9\'uncu Kolordu Komutanı Vekili Tuğgeneral Özgür Nuhut, törene katılan asker ve halkın bayramını kutladı. Günün anlamını belirten konuşmaların ve şiirlerin okunması ardından Büyükşehir Belediyesi Mehtaren Bölüğünün marşları izleyenleri coşturdu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci?nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra öğrenciler Zafer Bayramı konulu şiirler okudu. Vatandaşlar, Suriye?yi DEAŞ?a dar eden ?Fırtına Obüsü? topuna büyük ilgi gösterdi. Zafer Bayramı kutlamaları geçit töreniyle sona erdi. Öte yandan AK Parti Palandöken İlçe ve Mahalle Teşkilatı 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kars Kapı şehitliğini ziyaret etti. Şehit mezarlarına kırmızı karananfiller bırakan partililer daha sonra dua etti. Ak Parti İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlulu burada yaptığı konuşmasında , Erzurum\'un milli mücdelesi simgesi olan Nene Hatun\'un, \'Bebem anasız büyür ama vatandsız büyüyemez\' düsturu ve şuuru ile vatan savunmasına hiç düşünmeden koşarak vatan savunmanın kadını erkeği olmadığını vatansız kalmanın kabul görmediğini çok mukaddes bir iman ile koşulsuz savunulduğunu görüyor, milli ve manevi duygularımızın kabaradığını Anadolu\'nun geçilmez kalesi olan Erzurumumuzda iliklerimize kadar hissediyoruz dedi Şehitliğe babası Recep Doğan ile birlikte gelen 5 yaşındaki Kübra Ece Doğan da ellerini açıp bu vatan uğruna canlarını veren şehitler için dua okudu.